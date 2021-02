Paola Ansuini è la portavoce di Draghi. Ecco chi è (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Dopo le polemiche per le questioni di genere, Draghi sceglie una portavoce donna: Paola Ansuini. Le loro strade si sono già incontrare a BankItalia È una nuova epoca. Quella di Draghi. Un’epoca fatta di comunicazione pulita, asciutta e istituzionale. Come avevamo già notato, Draghi non ama particolarmente i social, infatti non possiede nessun account sui social network, e così intende stabilire la sua comunicazione ora che è il presidente. E così farà la sua portavoce, Paola Ansuini. Una comunicazione asciutta e pulita rispettando le direttive di Draghi che ha dichiarato “si comunica solo quando si ha qualcosa da comunicare”. E così il passaggio tra Paola Ansuini e Rocco ... Leggi su zon (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Dopo le polemiche per le questioni di genere,sceglie unadonna:. Le loro strade si sono già incontrare a BankItalia È una nuova epoca. Quella di. Un’epoca fatta di comunicazione pulita, asciutta e istituzionale. Come avevamo già notato,non ama particolarmente i social, infatti non possiede nessun account sui social network, e così intende stabilire la sua comunicazione ora che è il presidente. E così farà la sua. Una comunicazione asciutta e pulita rispettando le direttive diche ha dichiarato “si comunica solo quando si ha qualcosa da comunicare”. E così il passaggio trae Rocco ...

lorepregliasco : Sarà Paola Ansuini, già responsabile comunicazione della Banca d'Italia e a supporto di Draghi nelle scorse settima… - fattoquotidiano : Governo, da Bankitalia a Chigi: Paola Ansuini verso la nomina a portavoce di Draghi. Per 5 anni è stata con lui al… - HuffPostItalia : Chi è Paola Ansuini, portavoce di Draghi. Comunicazione sobria, stile Bankitalia - RobertoPorta7 : Certo che c’è una bella differenza ( in meglio) tra Paola Ansuini e Rocco Casalino, dal giorno alla notte, per fortuna - maddamasu : Draghi chiama Paola Ansuini per la comunicazione di Palazzo Chigi: stop ai social, si parla solo se c'è qualcosa da… -