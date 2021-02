(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Le «ragioni di salute» lo tengono lontano dal Senato, ma ugualmente Giorgionon ha voluto far mancare il suo «convinto sostegno» a Mario. E a Sergio Mattarella che lo ha scelto. Il presidente emerito ha inaugurato quindi la stagione della “fiducia” a distanza, con un messaggio che, pur paludatissimo, ha il sapore di un richiamo alla litigiosissima compagine di sinistra chel’ex presidente della Bce. Il «convinto sostegno» di, infatti, in poche righe, ha richiamato più volte il tema delintorno a, che «di certo» il Parlamento confermerà. Come a dire, vedete di serrare le fila. «Non potendo essere presente al dibattito sulla fiducia per ragioni di salute, ...

SecolodItalia1 : Napolitano dà la benedizione a Draghi e sostiene “l’ampio consenso” . Ci mancava pure lui - saragiudij : @borghi_claudio Avete anche la benedizione di Napolitano, ottimo -

Ultime Notizie dalla rete : Napolitano benedizione

Il Secolo d'Italia

Ladi Grillo arriverà solo a certe condizioni e non è detto che il governo Draghi possa ... Ma dimentichiamoci anche il muro del 2013, quando, andò a incontrare Giorgioe chiese l'...... insieme al governatore uscente Jean - Claude Trichet, scrive la "famosa" lettera ain ... si precipita a Roma per dare la suaad un governo da lui guidato! Ma Draghi ha anche ...Per Giovanni Soldini, skipper del trimarano Maserati, due giri del mondo in tre anni, Luna Rossa esprime prestazioni incredibili. In pochi giorni Luna Rossa ha fatto progressi enormi: l’equipaggio ha ...