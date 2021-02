**Musica: è morta a 57 anni Françoise Cactus degli Stereo Total** (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Berlino, 17 feb. - (Adnkronos) - E' morta all'età di 57 anni Francoise Cactus, cantante della band indie pop berlinese Stereo Total. Lo ha annunciato Radio Eins, dove ha lavorato per l'ultima volta come presentatrice. Cactus si è spenta questa mattina nel suo appartamento di Berlino a causa di una lunga malattia, un tumore al seno. Cactus era nata e cresciuta in Francia ed era arrivata a Berlino nel 1986. Dopo aver creato la band Lolitas, nel 1993 con il suo partner Brezel Göring fondò gli Stereo Total, noti per il suono indie giocoso ("Love to three", "You are beautiful from behind"). Pop internazionale cantato in inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo, giapponese e anche in turco, mischiato a ritmi funky, punk e dance: è stata la "Sissi disco" ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Berlino, 17 feb. - (Adnkronos) - E'all'età di 57Francoise, cantante della band indie pop berlineseTotal. Lo ha annunciato Radio Eins, dove ha lavorato per l'ultima volta come presentatrice.si è spenta questa mattina nel suo appartamento di Berlino a causa di una lunga malattia, un tumore al seno.era nata e cresciuta in Francia ed era arrivata a Berlino nel 1986. Dopo aver creato la band Lolitas, nel 1993 con il suo partner Brezel Göring fondò gliTotal, noti per il suono indie giocoso ("Love to three", "You are beautiful from behind"). Pop internazionale cantato in inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo, giapponese e anche in turco, mischiato a ritmi funky, punk e dance: è stata la "Sissi disco" ...

JadeCznnie : Ho scoperto che la mamma di una conoscente per un tumore alla mammella scoperto troppo tardi è morta nel giro di un… - gioborelli : A musica do fantasma na hr e o fiuk foi falar HHAHAHAHAH morta - sunvflowerVol6 : basta mi metto a sentire la musica e poi dormo che sono morta buonanotteeee ???? - softachiin : immaginatevi i primi mesi dalla mancanza dei ragazzi, young bobbie con l'anima morta e incapace di pensare normalme… - Obriensgirl__ : Morta per la musica del segreto e la cornice col filtro AAHAHAH #uominiedonne -