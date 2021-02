Agenzia_Ansa : Verso l'utilizzo del vaccino AstraZeneca fino ai 65 anni, ma Moderna ritarda #Covid-19 - SiculoAnarkiko : #Moderna, verso un vaccino contro le varianti. - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Verso l'utilizzo del vaccino AstraZeneca fino ai 65 anni, ma Moderna ritarda #Covid-19 - Albus961 : RT @Agenzia_Ansa: Verso l'utilizzo del vaccino AstraZeneca fino ai 65 anni, ma Moderna ritarda #Covid-19 - ArmandaGelsomin : RT @Agenzia_Ansa: Verso l'utilizzo del vaccino AstraZeneca fino ai 65 anni, ma Moderna ritarda #Covid-19 -

Ultime Notizie dalla rete : Moderna verso

... anche per far fronte a potenziali varianti , ha annunciato St phane Bancel, CEO di, dalla ... con zone bianche - afferma - possiamo arrivare a 30 - 40mila casi al giornomet marzo. ...17 feb 19:52 Mezza Italia rischia l'arancione, Abruzzorosso Da domenica quasi metà del Paese ... 17 feb 14:25: 150 mln dosi a Ue in terzo e quarto trimestre 2021 I 150 milioni di dosi ...Mentre diventa sempre più forte la preoccupazione legata alle mutazioni del virus SarsCov2, ed anche in Italia si stanno registrando delle varianti finora mai incontrate, le aziende farmaceutiche prem ...Il 16 e il 17 febbraio si sono tenute in modalità online nelle scuole medie di Castignano le lezioni di La mia Scuola a Rifiuti Zero. Il progetto, che vede le scuole di Castignano impegnate in percors ...