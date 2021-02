Meteo Grecia – Nevicata da record ad Atena | neve abbondante sull’altura e sull’Acropoli Video

(Di giovedì 18 febbraio 2021)ricopre Atene, con accumuli ingenti sulle zone alte e periferiche della capitale La tempesta invernale, alimenta da correnti gelide russe, colpisce l’area del Mediterraneo Orientale dopo aver investito l’Italia. Nella nostra Penisola non sono mancati nel weekend episodi nevosi in alcune zone litoranee, addirittura sulle coste salentine della Puglia e della Locride, in Calabria.

Neve abbondante ricopre Atene, con accumuli ingenti sulle zone alte e periferiche della capitale La tempesta invernale, alimenta da correnti gelide russe, colpisce l'area del Mediterraneo Orientale do ...La neve arriva in medio oriente. FREDDO ANOMALO IN AFRICA: Alla fine l'irruzione fredda che ha interessato l'Italia, i Balcani, la Grecia e la Turchia è arrivata anche in Africa ...