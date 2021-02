LIVE Biathlon, Individuale 20 km Mondiali in DIRETTA: Johannes Boe e Fillon Maillet davanti ma Hofer li tallona (Di mercoledì 17 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.10 Bene Peiffer nel primo giro con lo zero al poligono che lo colloca terzo, Dale trova uno zero controllato ed è il nuovo leader dopo tre serie, con 30? di margine su Fillon Maillet. 15.09 Bionaz con lo zero nella prima serie, nono a +32? dopo il poligono! 15.08 Quinto errore della gara di Windisch nel frattempo, mentre Dale si sta avvicinando a Fillon Maillet nel terzo giro. 15.07 Fillon Maillet si sdraia con un tempo molto competitivo, ma come Jacquelin manca il suo secondo bersaglio della gara restando comunque in testa. Hofer può sognare 15.06 Bravissimo Hofer che con lo zero è quinto a 20? da JTB, perfettamente in gara per le medaglie! 15.05 Sbaglia anche Doll nel suo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.10 Bene Peiffer nel primo giro con lo zero al poligono che lo colloca terzo, Dale trova uno zero controllato ed è il nuovo leader dopo tre serie, con 30? di margine su. 15.09 Bionaz con lo zero nella prima serie, nono a +32? dopo il poligono! 15.08 Quinto errore della gara di Windisch nel frattempo, mentre Dale si sta avvicinando anel terzo giro. 15.07si sdraia con un tempo molto competitivo, ma come Jacquelin manca il suo secondo bersaglio della gara restando comunque in testa.può sognare 15.06 Bravissimoche con lo zero è quinto a 20? da JTB, perfettamente in gara per le medaglie! 15.05 Sbaglia anche Doll nel suo ...

