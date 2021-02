LISTENER – Uomini in ascolto | Roberta nell’aldilà delle parole RECENSIONE

Leggi su urbanpost

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) CasoRagusa, il secondo libro di Rino Sciuto, ex investigatore dei Ros oggi in pensione, che condusse le indagini, è intriso d’amore. Un amore in senso lato: per la propria professione, per la Veritas, per la vittima di questa triste storia, mamma. “in” consta di pagine che, mentre le leggi, ti fanno riflettere. Tanto. Pagine amare, veritiere, doverose. Pagine che – lo si percepisce tra le righe – hanno preteso dall’autore di essere scritte. Parliamo di una vicenda dolorosa e a tratti assurda, entrata nelle case degli italiani, loro malgrado. La scomparsa di una mamma 45enne, nel cuore di una gelida notte di gennaio, e la condanna a 20 anni di reclusione di suo ...