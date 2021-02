La principessa lancia un appello disperato: “Mio padre mi tiene in ostaggio” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) La principessa Latifa Al Maktoum, figlia dell’Emiro di Dubai, ha accusato il padre di tenerla in ostaggio. Il video ha fatto il giro del mondo. Una tragica notizia arriva direttamente… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Rossella Boccanfuso su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 17 febbraio 2021) LaLatifa Al Maktoum, figlia dell’Emiro di Dubai, ha accusato ildi tenerla in. Il video ha fatto il giro del mondo. Una tragica notizia arriva direttamente… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Rossella Boccanfuso su BlogLive.it.

ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Dubai La principessa #Latifa lancia un nuovo disperato appello: “Mio padre mi tiene in ostaggio. La situazione peggiora… - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: #Dubai La principessa #Latifa lancia un nuovo disperato appello: “Mio padre mi tiene in ostaggio. La situazione peggiora… - RassegnaZampa : #Dubai La principessa #Latifa lancia un nuovo disperato appello: “Mio padre mi tiene in ostaggio. La situazione peg… - FQMagazineit : La principessa Latifa lancia un nuovo disperato appello: “Mio padre mi tiene in ostaggio. La situazione peggiora di… - clikservernet : La principessa Latifa lancia un nuovo disperato appello: “Mio padre mi tiene in ostaggio. La situazione peggiora di… -