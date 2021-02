Joe Cole non ha dubbi: “Mbappé è il giocatore più forte del mondo. Meglio di CR7 e Messi” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Una prestazione sublime condidata da una tripletta. Kylian Mbappé ha trascinato il suo Paris Saint-Germain al successo contro il Barcellona al Camp Nou nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Una prova che ha convinto davvero tutti, anche l'ex storico calciatore inglese Joe Cole che ai microfoni di BT Sports ne ha esaltato le qualità immense.Joe Cole: "Mbappé il migliore del mondo"caption id="attachment 1095393" align="alignnone" width="536" Joe Cole (getty images)/caption"Non ho dubbi: Mbappé è, in questo momento, il giocatore più forte del mondo", ha sentenziato senza possibilità di replica Joe Cole. "L'impatto che ha sulla sua squadra, la forza e la velocità con cui ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Una prestazione sublime condidata da una tripletta. Kylianha trascinato il suo Paris Saint-Germain al successo contro il Barcellona al Camp Nou nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Una prova che ha convinto davvero tutti, anche l'ex storico calciatore inglese Joeche ai microfoni di BT Sports ne ha esaltato le qualità immense.Joe: "il migliore del"caption id="attachment 1095393" align="alignnone" width="536" Joe(getty images)/caption"Non hoè, in questo momento, ilpiùdel", ha sentenziato senza possibilità di replica Joe. "L'impatto che ha sulla sua squadra, la forza e la velocità con cui ...

