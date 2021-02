Iran, marito vieta all’allenatrice di sci di partire per i Mondiali di Cortina (Di mercoledì 17 febbraio 2021) L’allenatrice della nazionale femminile Iraniana di sci alpino, Samira Zargari, non ha potuto recarsi in Italia con la sua squadra per i Mondiali di sci a Cortina, perché “il marito le ha proibito di partire“. Lo riporta la Bbc nella versione persiana, citando una fonte nella Federazione Iraniana di scii sentita dal quotidiano Shargh. In Iran, per legge, le donne devono avere il permesso dei mariti per ricevere il passaporto e gli stessi mariti possono vietare alle moglie di partire. E così la head coach della squadra Iraniana femminile di sci alpino non ha potuto accompagnare le sue atlete ai Mondiali di Cortina perché il marito le ha proibito di lasciare il Paese. La ... Leggi su tpi (Di mercoledì 17 febbraio 2021) L’allenatrice della nazionale femminileiana di sci alpino, Samira Zargari, non ha potuto recarsi in Italia con la sua squadra per idi sci a, perché “ille ha proibito di“. Lo riporta la Bbc nella versione persiana, citando una fonte nella Federazioneiana di scii sentita dal quotidiano Shargh. In, per legge, le donne devono avere il permesso dei mariti per ricevere il passaporto e gli stessi mariti possonore alle moglie di. E così la head coach della squadraiana femminile di sci alpino non ha potuto accompagnare le sue atlete aidiperché ille ha proibito di lasciare il Paese. La ...

