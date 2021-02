Il Governo Draghi è bipartisan, gli applausi ancora no (Di mercoledì 17 febbraio 2021) C’è Renato Brunetta che conversa amabilmente con un gruppetto di senatori grillini. Dipinge il quadro della pubblica amministrazione che ha in mente, della riforma che verrà. L’uditorio annuisce, lui distribuisce bigliettini da visita. Cambia, todo cambia. Matteo Renzi e Maurizio Gasparri escono in una pausa, conversano fitto fitto. Passa un senatore 5 stelle, li indica con gli occhi: “Eccolo là, il nuovo intergruppo”. Poi il senatore di Rignano esce dal Senato, si infila con Ettore Rosato e un gruppetto dei suoi in un ristorante a due passi da Palazzo Madama. È difficile dire se il marziano sia Mario Draghi, sguardo mite, smartwatch al polso, il foglio di appunti in costante riempimento, o il solito cinema che gli ruota attorno. Un senatore della vecchia maggioranza la vede male: “Come andrà questa storia lo si capisce dagli applausi in aula”. Si ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 17 febbraio 2021) C’è Renato Brunetta che conversa amabilmente con un gruppetto di senatori grillini. Dipinge il quadro della pubblica amministrazione che ha in mente, della riforma che verrà. L’uditorio annuisce, lui distribuisce bigliettini da visita. Cambia, todo cambia. Matteo Renzi e Maurizio Gasparri escono in una pausa, conversano fitto fitto. Passa un senatore 5 stelle, li indica con gli occhi: “Eccolo là, il nuovo intergruppo”. Poi il senatore di Rignano esce dal Senato, si infila con Ettore Rosato e un gruppetto dei suoi in un ristorante a due passi da Palazzo Madama. È difficile dire se il marziano sia Mario, sguardo mite, smartwatch al polso, il foglio di appunti in costante riempimento, o il solito cinema che gli ruota attorno. Un senatore della vecchia maggioranza la vede male: “Come andrà questa storia lo si capisce dagliin aula”. Si ...

