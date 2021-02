Il Cts cambia pelle: sarà più snello. Stop alle risse tra virologi in tv e ai messaggi contrastanti (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Basta con ordini e contrordini del Cts. Con le risse in tv tra virologi. Anche il Cts e il ruolo deegli esperti dovrà cambiare e aggiornarsi all’arrivo di Draghi. Dopo i fasti di Conte, il comitato di consulenti tecnici declina modalità e scelte al nuovo esecutivo, che prevede un numero ridotto di componenti e una linea di comunicazione unitaria. Modifiche dettate dalla necessità di evitare smentite e contrapposizioni che hanno funestato la gestione del virus durante il Conte bis e il caos dell’emergenza sanitaria che ha segnato il passo del governo giallorosso. Il Cts cambia pelle: il commento di Giorgia Meloni Dunque, il raggio d’azione resta lo stesso: ma al suo interno interverrà un organismo più snello e, ci si augura, più conforme alla situazione che richiede risposte precise ed ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Basta con ordini e contrordini del Cts. Con lein tv tra. Anche il Cts e il ruolo deegli esperti dovràre e aggiornarsi all’arrivo di Draghi. Dopo i fasti di Conte, il comitato di consulenti tecnici declina modalità e scelte al nuovo esecutivo, che prevede un numero ridotto di componenti e una linea di comunicazione unitaria. Modifiche dettate dalla necessità di evitare smentite e contrapposizioni che hanno funestato la gestione del virus durante il Conte bis e il caos dell’emergenza sanitaria che ha segnato il passo del governo giallorosso. Il Cts: il commento di Giorgia Meloni Dunque, il raggio d’azione resta lo stesso: ma al suo interno interverrà un organismo piùe, ci si augura, più conforme alla situazione che richiede risposte precise ed ...

