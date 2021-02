Governo, Palazzotto lascia Si: “Errore politico il no a Draghi” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) “Oggi finisce il mio percorso dentro Sinistra Italiana. È una scelta dolorosa che assumo per rispetto di una comunità politica in cui non mi riconosco più”. Lo annuncia su Facebook il deputato Erasmo Palazzotto. “È una scelta maturata nel tempo che ha solo in parte a che vedere con la questione del voto di fiducia a questo nuovo Governo, ma che indubbiamente da questa vicenda è resa necessaria”. “Scegliendo di non votare la fiducia al Governo Draghi si rischia di indebolire la necessità di consolidare un’alleanza politica che ritengo strategica per il futuro del Paese, quella tra LeU, il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle. Ci sono momenti in cui serve trovare il coraggio di fare scelte difficili. Oggi è uno di quei momenti”. “Votare la fiducia a questo Governo non è una scelta facile. Non ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 17 febbraio 2021) “Oggi finisce il mio percorso dentro Sinistra Italiana. È una scelta dolorosa che assumo per rispetto di una comunità politica in cui non mi riconosco più”. Lo annuncia su Facebook il deputato Erasmo. “È una scelta maturata nel tempo che ha solo in parte a che vedere con la questione del voto di fiducia a questo nuovo, ma che indubbiamente da questa vicenda è resa necessaria”. “Scegliendo di non votare la fiducia alsi rischia di indebolire la necessità di consolidare un’alleanza politica che ritengo strategica per il futuro del Paese, quella tra LeU, il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle. Ci sono momenti in cui serve trovare il coraggio di fare scelte difficili. Oggi è uno di quei momenti”. “Votare la fiducia a questonon è una scelta facile. Non ...

