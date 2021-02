Governo Draghi: fiducia alla Camera slitta alle 20 di domani 18 febbraio (Di mercoledì 17 febbraio 2021) La conferenza dei capigruppo di Montecitorio ha deciso anche che a partire da lunedì prossimo, 22 febbraio, l'Aula della Camera esaminerà il decreto Milleproroghe L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 17 febbraio 2021) La conferenza dei capigruppo di Montecitorio ha deciso anche che a partire da lunedì prossimo, 22, l'Aula dellaesaminerà il decreto Milleproroghe L'articolo proviene da Firenze Post.

matteorenzi : Oggi in Senato per votare la #fiducia al Governo #Draghi. A chi ancora oggi si domanda: ma aveva senso aprire la cr… - Palazzo_Chigi : Il testo delle dichiarazioni programmatiche del Presidente Mario Draghi - Palazzo_Chigi : In diretta dal Senato della Repubblica le comunicazioni del Presidente Mario Draghi sulle dichiarazioni programmati… - fatatatina3 : RT @fasulo_antonio: #Renzi ha fatto cadere il #GovernoConte per: - il MES - il Recovery Fund - la delega ai servizi segreti Con il 'Govern… - VincenzoTr75 : RT @GiorgiaMeloni: Dopo aver ascoltato da #Draghi un intervento di generica visione politica, che evita però di calarsi nelle scelte concre… -