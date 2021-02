Governo: Delrio, 'in programma Draghi tante nostre idee e proposte' (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "Da Draghi un discorso di alto profilo, dove si incontrano concretezza e visione. E' giusto il disegno di uscire dall'emergenza scegliendo la strada delle riforme come pure l'obiettivo di superare diseguaglianze e costruire un Paese affrancato dagli squilibri di genere, generazionali, territoriali, sociali". Lo ha detto Graziano Delrio nel suo intervento che ha introdotto la riunione del gruppo Pd alla Camera. "Nel programma ritroviamo tanta parte delle nostre idee e proposte come una seria riforma fiscale improntata al criterio della progressività e l'adozione di un modello di sviluppo basato sulla ecologia integrale cioè sulla sostenibilità sociale economica e ambientale e il riconoscimento del lavoro già fatto col precedente Governo". ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "Daun discorso di alto profilo, dove si incontrano concretezza e visione. E' giusto il disegno di uscire dall'emergenza scegliendo la strada delle riforme come pure l'obiettivo di superare diseguaglianze e costruire un Paese affrancato dagli squilibri di genere, generazionali, territoriali, sociali". Lo ha detto Grazianonel suo intervento che ha introdotto la riunione del gruppo Pd alla Camera. "Nelritroviamo tanta parte dellecome una seria riforma fiscale improntata al criterio della progressività e l'adozione di un modello di sviluppo basato sulla ecologia integrale cioè sulla sostenibilità sociale economica e ambientale e il riconoscimento del lavoro già fatto col precedente". ...

