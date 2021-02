GF Vip | gaffe di Pupo | spoilera ai concorrenti l’inizio di Sanremo 2021 | gelo in studio VIDEO

Leggi su kontrokultura

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Durante la puntata del 15 febbraio del GF Vip,ha commesso unain quanto hato aidel Festival di. Come tutti i telespettatori sapranno, i protagonisti del reality show devono vivere in un contesto completamente ibrido in cui non sono ammesse informazioni che provengono dall’esterno. In casa non dovrebbero conoscere neppure l’orario reale, tuttavia, questa regola è stata aggirata in più modi. Per queste ragioni, dunque, le parole che il cantante si è lasciato scappare hanno sorpreso sia i presenti insia i telespettatori. Vediamo cosa è accaduto. LadisuDopo essere stata eliminata dalla casa del GF Vip, Maria Teresa Ruta è tornata dai suoi ex ...