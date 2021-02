Gabibbo, chi si nasconde dentro il celebre pupazzo: spunta un inaspettato retroscena (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Gabibbo, chi si nasconde dentro il celebre pupazzo di Striscia la Notizia: spunta un inaspettato retroscena, nessuno lo sapeva. La sua notorietà è oggi immensa, tutti sono affascinati dal grande pupazzo di Striscia La Notizia, ovvero il Gabibbo. Si tratta di un personaggio comico ideato da Antonio Ricci, che è apparso, e che ancora oggi, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 17 febbraio 2021), chi siildi Striscia la Notizia:un, nessuno lo sapeva. La sua notorietà è oggi immensa, tutti sono affascinati dal grandedi Striscia La Notizia, ovvero il. Si tratta di un personaggio comico ideato da Antonio Ricci, che è apparso, e che ancora oggi, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

tuttopuntotv : Chi si nasconde dietro il Gabibbo, il pupazzo rosso di Striscia la notizia? - Antipiretico1 : RT @orsi_massimo: @MarioScelzo1 ai renziani andava bene anche il Gabibbo, non gliene importa nulla chi c’è al Governo, è pura lotta per sop… - orsi_massimo : @MarioScelzo1 ai renziani andava bene anche il Gabibbo, non gliene importa nulla chi c’è al Governo, è pura lotta per sopravvivere. - LuigiBevilacq17 : RT @giovannibrenteg: Per fortuna che doveva essere il governo dei migliori. Se fosse stato il governo dei peggiori chi avrebbe messo? Il ga… - digitaltomato1 : RT @giovannibrenteg: Per fortuna che doveva essere il governo dei migliori. Se fosse stato il governo dei peggiori chi avrebbe messo? Il ga… -