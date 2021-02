Fortnite | Collaborazione con WandaVision e indizi sulla Stagione 6 svelati?

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) L’aggiornamento 15.40 di, rilasciato nella giornata di ieri, non ha soltanto svelato in Anteprima gli Incarichi delle Settimane 12-15, ma ha anche portato in gioco nuovi dialoghi misteriosi e 2 portali creati dal Punto Zero. Procediamo per gradi e analizziamo attentamente la situazione, in quanto si tratta di novità decisamente succulenti per tutti i giocatori di6 o evento di fine5? Come sapete dall’inizio della5 è possibile dialogare con diversi personaggi nella mappa di, i quali oltre a acquistare armi ed oggetti utili, ingaggiarli o cimentarsi nelle taglie, è possibile leggere dei possibilisugli eventi in arrivo. Dopo l’aggiornamento di ieri ...

oOShinobi777Oo : Fortnite: Nuova collaborazione con WandaVision? - tech_gamingit : Fortnite: Nuova collaborazione con WandaVision? -

Ultime Notizie dalla rete : Fortnite Collaborazione

Quel Zeldainvece ha l'aria di essere un riferimento ad unatra il titolo con protagonista Link e quello di Epic Game s e non un gioco di 'Zelda' in stile. Non resta ...... Breath of the Wild 2 e naturalmente un The Legend of Zelda." Ovviamente si trattano solo ...sappiamo se il giornalista si riferisca ad un gioco battle royale oppure a qualche...L'aggiornamento 15.40 di Fortnite, rilasciato nella giornata di ieri, non ha soltanto svelato in Anteprima gli Incarichi delle Settimane 12-15, ma ha anche ...Se giocate a Fortnite dall'inizio della Stagione 5, come sapete il Punto Zero crea spesso dei portali, i quali collegano l'universo di Fortnite con serie ...