Festa dei gatti, le mascherine per chi li ama (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Dopo la solitudine del primo lockdown, in tanti si sono trovati un congiunto che fa le fusa. Secondo i dati diffusi dall'Enpa (Ente nazionale protezione animali) sono ben 9.500 i gatti che hanno trovato casa tramite l'associazione durante la pandemia. Sommati ai cani adottati, si arriva a 17.600 animali domestici che si sono sistemati durante il 2020, il 15% in più rispetto al 2019. Il coronavirus ha amplificato la voglia di prendersi cura di un amico a quattro zampe. Che siate amanti dei felini di lunga data o gattari dell'ultima ora, è possibile che il tempo in casa in compagnia del vostro micio abbia scandito gli ultimi mesi. E che sentiate il bisogno, soprattutto nel giorno della Festa del gatto (che cade oggi 17 febbraio), di urlarlo al mondo. Perché non farlo con una delle tante mascherine a tema gattaro che si trovano in giro ...

