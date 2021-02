Facebook, multa di 7 milioni dall'Antitrust per l'uso dei dati degli utenti (Di mercoledì 17 febbraio 2021) L'Autorità Antitrust ha comminato una sanzione di 7 milioni di euro a Facebook Ireland Ltd. e Facebook Inc. per non aver ottemperato alle indicazioni di rimuovere la pratica scorretta sull'utilizzo ... Leggi su leggo (Di mercoledì 17 febbraio 2021) L'Autoritàha comminato una sanzione di 7di euro aIreland Ltd. eInc. per non aver ottemperato alle indicazioni di rimuovere la pratica scorretta sull'utilizzo ...

