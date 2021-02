Draghi: ‘riforma fiscale passaggio decisivo, è architrave politica bilancio’ (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb. (Adnkronos) – “Una riforma fiscale segna in ogni Paese un passaggio decisivo. Indica priorità, dà certezze, offre opportunità, è l’architrave della politica di bilancio”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nelle dichiarazioni programmatiche al Senato. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb. (Adnkronos) – “Una riformasegna in ogni Paese un. Indica priorità, dà certezze, offre opportunità, è l’delladi bilancio”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario, nelle dichiarazioni programmatiche al Senato. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

