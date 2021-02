Daydreamer Anticipazioni 18 febbraio 2021: Can distrugge il romanzo di Sanem, poi scatena una rissa! (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Daydreamer del 18 febbraio 2021, in onda su Canale5. Persuasa da Yigit, Sanem si reca al rifugio per parlare con Can del romanzo ma la situazione prenderà una piega drammatica. Leggi su comingsoon (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Vediamo insieme ledella Puntata didel 18, in onda su Canale5. Persuasa da Yigit,si reca al rifugio per parlare con Can delma la situazione prenderà una piega drammatica.

infoitcultura : Daydreamer Anticipazioni 17 febbraio 2021: Sanem vuole Can come protagonista del suo romanzo, ma lui… - infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 17 febbraio 2021 - infoitcultura : Beautiful, Una Vita e DayDreamer: anticipazioni oggi 17 febbraio - infoitcultura : DayDreamer, anticipazioni oggi 17 febbraio: Sanem in crisi creativa - infoitcultura : Daydreamer anticipazioni 18 febbraio: Yigit brucia il diario di Sanem -