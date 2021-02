Da Unisr e Unibg una laurea triennale in Scienze Politiche e Strategie Globali (Di mercoledì 17 febbraio 2021) L’Università Vita-Salute San Raffaele e l’Università degli Studi di Bergamo hanno presentato un nuovo Corso di laurea triennale in Scienze Politiche e Strategie Globali. Il corso, caratterizzato da un approccio interdisciplinare sin dai primi anni di studio, garantisce l’acquisizione di solide competenze nelle discipline giuridiche, economiche, politologiche, sociologiche, comportamentali e strategiche. abr/mrv/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 17 febbraio 2021) L’Università Vita-Salute San Raffaele e l’Università degli Studi di Bergamo hanno presentato un nuovo Corso diin. Il corso, caratterizzato da un approccio interdisciplinare sin dai primi anni di studio, garantisce l’acquisizione di solide competenze nelle discipline giuridiche, economiche, politologiche, sociologiche, comportamentali e strategiche. abr/mrv/red su Il Corriere della Città.

