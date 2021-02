Covid, 'con plasma iperimmune -65% mortalità in Rsa', studio a Mantova (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Milano, 17 feb. (Adnkronos Salute) - Virus eliminato nel 90% dei casi, mortalità ridotta del 65%, catena dei contagi frenata. L'Asst di Mantova annuncia i risultati dello studio 'Rescue' sul trattamento con plasma iperimmune dei pazienti Covid anziani residenti nelle Rsa. Il lavoro, condotto dai professionisti dell'azienda socio sanitaria assistenziale in collaborazione con i colleghi delle residenze sanitarie assistenziali Green Park del Gruppo Mantova Salus (Gms), è stato pubblicato su 'Mayo Clinic Proceedings: Innovations, Quality and Outcomes' e presentato oggi alla stampa. "Sono stati identificati 22 residenti con Covid-19 di grado moderato/severo - riferiscono dall'Asst - e sono stati trattati precocemente con unità di plasma ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Milano, 17 feb. (Adnkronos Salute) - Virus eliminato nel 90% dei casi,ridotta del 65%, catena dei contagi frenata. L'Asst diannuncia i risultati dello'Rescue' sul trattamento condei pazientianziani residenti nelle Rsa. Il lavoro, condotto dai professionisti dell'azienda socio sanitaria assistenziale in collaborazione con i colleghi delle residenze sanitarie assistenziali Green Park del GruppoSalus (Gms), è stato pubblicato su 'Mayo Clinic Proceedings: Innovations, Quality and Outcomes' e presentato oggi alla stampa. "Sono stati identificati 22 residenti con-19 di grado moderato/severo - riferiscono dall'Asst - e sono stati trattati precocemente con unità di...

