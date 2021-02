Cosa c’era nel sushi? In quindici in ospedale

Leggi su chenews

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Un vero e proprio incubo gastronomico per i malcapitati che hanno mangiato la pietanza in questione.è successo? Fonte foto: (Getty Images)Succede che a San Valentino numerosi clienti si rivolgano allo stesso ristorante giapponese per allietare la propria serata. Succede che in molti, prendano deld’asporto, in un locale di Arezzo, abbastanza conosciuto in città. Una cena giapponese, per assaporare una cugine che ormai va per la maggiore, ma purtroppo qualno è andata nel verso giusto. Tanti, troppi clienti, si sono sentiti male dopo aver assaggiato, quella sera, le pietanze tradizionali del sol levante. Disturbi gastrointestinali molto rilevanti, dolori all’addome ed in alcuni casi anche febbre, per adulti e minori, si perchè tra persone coinvolte in quello che è stato un vera e propria ...