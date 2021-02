Chi è Aurora Ramazzotti: Età, Instagram, Fidanzato, Le Iene e Zorzi (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Aurora Ramazzotti è una conduttrice e influencer, figlia di Michelle Hunziker e ed Eros Ramazzotti. Si sta facendo strada nel mondo dello spettacolo per le sue doti di conduttrice ed è felicemente fidanzata da anni con Goffredo Cerza. E’ una delle migliori amiche di Tommaso Zorzi e recentemente ha affermato di essere risultata positiva al Covid-19. Il 16 febbraio scorso ha fatto il suo esordio come “Iena” nel celebre programma di Italia1 condotto da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino. Chi è Aurora Ramazzotti? Nome: Aurora Ramazzotti Data di nascita: 5 Dicembre 1996 Età: 23 Anni Segno zodiacale: Sagittario Professione: Conduttrice tv Luogo di nascita: Sorengo (Milano) Altezza: 168 cm Peso: 52 kg Tatuaggi: una F sul piede fatta durante ... Leggi su chiecosa (Di mercoledì 17 febbraio 2021)è una conduttrice e influencer, figlia di Michelle Hunziker e ed Eros. Si sta facendo strada nel mondo dello spettacolo per le sue doti di conduttrice ed è felicemente fidanzata da anni con Goffredo Cerza. E’ una delle migliori amiche di Tommasoe recentemente ha affermato di essere risultata positiva al Covid-19. Il 16 febbraio scorso ha fatto il suo esordio come “Iena” nel celebre programma di Italia1 condotto da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino. Chi è? Nome:Data di nascita: 5 Dicembre 1996 Età: 23 Anni Segno zodiacale: Sagittario Professione: Conduttrice tv Luogo di nascita: Sorengo (Milano) Altezza: 168 cm Peso: 52 kg Tatuaggi: una F sul piede fatta durante ...

Gianni33007 : @uominiedonne Giancarlo che temeva cosa avrebbero pensato i suoi figli, Aurora aveva ragione, è una persona disdice… - _LacieHeartree : Aurora che : ok amo riappaio alle 11 Sono le 12:49 e lei non è ancora apparsa. Ok aurora con chi mi stai tradendo??? - Aurora_Lola_98 : RT @mangiopizzaepa1: BUONGIORNO SOLO A CHI STA SALVANDO QUESTA BELLEZZA RARA, DENTRO E FUORI #tzvip - lucasprezioso : @skirixan @tvblogit Che mito, Aurora Ramazzotti, che più passa il tempo, più lavora, più triggera l'utente medio ig… - Lori_Ted : RT @Carmen24583545: La bocca che prima mise alla mie labbra il rosa dell'aurora, ancora in bei pensieri ne sconto il profumo. O bocca fanc… -