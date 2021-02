Caos tamponi | la Lazio rischia due sconfitte a tavolino | Juventus e Torino possono recuperare punti

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) In casacontinua a tenere banco il. Il club biancococeleste è stato deferito per responsabilità diretta, sono stati rinviati a giudizio il presidente Lotito, il direttore sanitario Pulcini, il medico sociale Rodia. Gli inquirenti federali contestano la vione dell’articolo 4 del codice di giustizia sportiva sull’osservanza dei principi di lealtà e correttezza, dell’articolo 44 delle Noif riguardanti gli adempimenti per la tutela medico sportiva e infine per la “mancata osservanza dei protocolli sanitari”. Si andrà a processo ed entro un mese ci sarà il primo grado, poi eventualmente la Corte d’Appello e il Collegio di Garanzia del Coni., lasi difende dopo il deferimento: “siamo estranei” I rischi per la ...

... cosa rischia il club: possibile penalizzazione La Lazio ha incassato ieri la brutta notizia del deferimento da parte della Procura federale sul caso risalente al periodo tra fine ottobre e ......