Borse di studio studenti Umbria, proroga domande all’11 marzo (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Sono stati prorogati all’11 marzo (fino alle ore 12) i bandi per le Borse di studio a studenti della scuola primaria e secondaria – I° e II° grado – e per il sostegno alle famiglie per il pagamento delle rette dei servizi socio-educativi per l’infanzia 0-6 emanati dalla Regione Umbria nell’ambito dell’emergenza Covid-19. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Sono statiti(fino alle ore 12) i bandi per ledidella scuola primaria e secondaria – I° e II° grado – e per il sostegno alle famiglie per il pagamento delle rette dei servizi socio-educativi per l’infanzia 0-6 emanati dalla Regionenell’ambito dell’emergenza Covid-19. L'articolo .

LoSlowpoke : @MariuzzoAndrea >> Le famiglie più povere non potrebbero comunque mandare i figli senza borse di studio simili a qu… - UniLUISS : Il 18 febbraio, la presentazione di 'Legalità e Merito nelle scuole'. Partner d'eccezione @INWIT_Official, che mett… - Umbria24 : Scuola: 7,5 milioni per borse di studio e contributi per le rette. Prorogata la scadenza - NotizieAbruzzo : Asp2, assegnate borse di studio a 6 studentesse della Provincia di Teramo - NipPopOfficial : ?? Attenzione aspiranti animatori: Netflix, in collaborazione con il rinomato @WIT_STUDIO, offre borse di studio com… -