Anticipazioni Chi l’ha visto 17 febbraio 2021: la scomparsa di Ilaria e il caso di Peter e Laura (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Mercoledì 17 febbraio 2021 alle 21.20 su Rai Tre tornerà in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto. Federica Sciarelli si soffermerà nuovamente sul caso dei coniugi di Bolzano scomparsi. La vicenda, infatti, non è ancora del tutto chiara e continuano ad esserci nuovi aggiornamenti nelle indagini. Ma la conduttrice si occuperà anche del … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Mercoledì 17alle 21.20 su Rai Tre tornerà in onda una nuova puntata di Chi. Federica Sciarelli si soffermerà nuovamente suldei coniugi di Bolzano scomparsi. La vicenda, infatti, non è ancora del tutto chiara e continuano ad esserci nuovi aggiornamenti nelle indagini. Ma la conduttrice si occuperà anche del … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

infoitcultura : Il paradiso delle signore 5 anticipazioni: arriva GLORIA (Lara Komar), ecco chi è - Ginko_21 : Per chi fosse interessato alle anticipazioni su questo nuovo varietà del sabato sera di Rai 1, buona estate 1991… - infoitcultura : Anticipazioni Domenica In puntata del 14 febbraio 2021 | chi saranno gli ospiti in studio - Frances01817084 : nelle anticipazioni chi era quella che abbracciava sangio? enula,gaia o giulia?#Amici20 - zazoomblog : Il commissario Ricciardi anticipazioni 22 febbraio: chi sceglierà tra Enrica e Livia? - #commissario #Ricciardi… -