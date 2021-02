Alessandra Mastronardi e Ross McCall pronti per il matrimonio: la coppia sceglie le nozze segrete? (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Alessandra Mastronardi è felicissima insieme al compagno, l’attore scozzese Ross McCall, tanto che secondo le indiscrezioni la coppia sarebbe pronta a celebrare il matrimonio. I due attori, famosi per i ruoli in varie serie televisive, sono decisamente riservati sulla loro vita privata. A tal punto che potrebbero scegliere di tenere segrete le nozze, che dovrebbero svolgersi questa estate in Italia, cornice che Alessandra Mastronardi vorrebbe per pronunciare il fatidico sì. Alessandra Mastronardi e Ross McCall verso il matrimonio Sarebbero fiori d’arancio per Alessandra ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 17 febbraio 2021)è felicissima insieme al compagno, l’attore scozzese, tanto che secondo le indiscrezioni lasarebbe pronta a celebrare il. I due attori, famosi per i ruoli in varie serie televisive, sono decisamente riservati sulla loro vita privata. A tal punto che potrebberore di tenerele, che dovrebbero svolgersi questa estate in Italia, cornice chevorrebbe per pronunciare il fatidico sì.verso ilSarebbero fiori d’arancio per...

interistadoc_ : RT @iosonoillouis: Leggo che Alessandra Mastronardi dovrebbe sposarsi io sono ancora ferma qui fate un po’ voi come sto messa - kalavgang : RT @iosonoillouis: Leggo che Alessandra Mastronardi dovrebbe sposarsi io sono ancora ferma qui fate un po’ voi come sto messa - chiaretta1401 : RT @iosonoillouis: Leggo che Alessandra Mastronardi dovrebbe sposarsi io sono ancora ferma qui fate un po’ voi come sto messa - kkillerqqueen : RT @iosonoillouis: Leggo che Alessandra Mastronardi dovrebbe sposarsi io sono ancora ferma qui fate un po’ voi come sto messa - aalessiahasonno : RT @iosonoillouis: Leggo che Alessandra Mastronardi dovrebbe sposarsi io sono ancora ferma qui fate un po’ voi come sto messa -