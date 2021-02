"Varianti come clave politiche. Ma bastano le chiusure mirate" (Di martedì 16 febbraio 2021) Francesca Angeli Il direttore dello Spallanzani: "Un no netto ai lockdown. Recuperare spazi di libertà e cercare vaccini sul mercato" Liberare i brevetti. Acquistare i vaccini senza limitazioni sul mercato internazionale. Lockdown circoscritti. E soprattutto no all'utilizzo di Varianti come clave per terrorizzare cittadini. Il professor Francesco Vaia, direttore sanitario dell'Inmi Spallanzani di Roma, afferma le stesse cose dall'inizio della pandemia non ha cambiato idea né sulla gravità del coronavirus né sulla necessità di rassicurare la popolazione. Rispetto delle regole, cautela ma anche comprensione per lo stato d'animo delle persone. Professor Vaia è necessario un lockdown totale come quello imposto lo scorso marzo? «No, sono sempre stato contrario e lo ribadisco. Sì ad azioni chirurgiche ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 16 febbraio 2021) Francesca Angeli Il direttore dello Spallanzani: "Un no netto ai lockdown. Recuperare spazi di libertà e cercare vaccini sul mercato" Liberare i brevetti. Acquistare i vaccini senza limitazioni sul mercato internazionale. Lockdown circoscritti. E soprattutto no all'utilizzo diper terrorizzare cittadini. Il professor Francesco Vaia, direttore sanitario dell'Inmi Spallanzani di Roma, afferma le stesse cose dall'inizio della pandemia non ha cambiato idea né sulla gravità del coronavirus né sulla necessità di rassicurare la popolazione. Rispetto delle regole, cautela ma anche comprensione per lo stato d'animo delle persone. Professor Vaia è necessario un lockdown totalequello imposto lo scorso marzo? «No, sono sempre stato contrario e lo ribadisco. Sì ad azioni chirurgiche ...

