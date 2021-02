Vaccino e Covid-19, gli esperti avvertono: serve un lockdown nazionale (Di martedì 16 febbraio 2021) Mentre preoccupa la notizia della rapida diffusione delle nuove varianti di Coronavirus, l’azienda farmaceutica Moderna segnala un nuovo ritardo nella consegna delle dosi previste per l’Unione Europea. In Italia, sempre più esperti chiedono un nuovo lockdown nazionale. Vaccino e Covid-19: ritardi nelle consegne Dopo i ritardi annunciati a fine gennaio, emergono nuovi rallentamenti nella consegna delle dosi di Vaccino anti-Covid. In queste ore infatti la portavoce della Commissione europea ha rilasciato una dichiarazione per segnalare alcuni ritardi nella distribuzione del farmaco. “Moderna ha comunicato che ci sarà qualche ritardo nelle consegne nel mese di febbraio– le parole della portavoce nel corso dell’ultima conferenza stampa, che aggiunge- i ritardi ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 16 febbraio 2021) Mentre preoccupa la notizia della rapida diffusione delle nuove varianti di Coronavirus, l’azienda farmaceutica Moderna segnala un nuovo ritardo nella consegna delle dosi previste per l’Unione Europea. In Italia, sempre piùchiedono un nuovo-19: ritardi nelle consegne Dopo i ritardi annunciati a fine gennaio, emergono nuovi rallentamenti nella consegna delle dosi dianti-. In queste ore infatti la portavoce della Commissione europea ha rilasciato una dichiarazione per segnalare alcuni ritardi nella distribuzione del farmaco. “Moderna ha comunicato che ci sarà qualche ritardo nelle consegne nel mese di febbraio– le parole della portavoce nel corso dell’ultima conferenza stampa, che aggiunge- i ritardi ...

Adnkronos : #Lockdown, @RobertoBurioni: 'Covid non si risolve con chiusure ma con vaccino' - Agenzia_Ansa : 'La Nord Corea cerca di piratare il vaccino Pfizer', cyberattacco al sistema del gigante farmaceutico #ANSA - sbonaccini : #sanitaER #COVID19 VACCINO per i cittadini con 80 anni e più dell'Emilia-Romagna: alle ore 11 quasi 28mila PRENOTAZ… - Blinky74 : RT @GenCar5: @SimTulum E c'è un'urgenza reale e un interesse pubblico mondiale nel liberare i brevetti. Più si concentra nel tempo il proce… - mister_ricci : Jennifer non lo dire troppo seriamente ché in giro è pieno di imbecilli che credono a qualunque cosa. #COVID19… -