Uomini e Donne, anticipazioni del 16 febbraio: Riccardo scappa, Roberta lo segue (Di martedì 16 febbraio 2021) Secondo appuntamento settimanale di Uomini e Donne Continua la programmazione di Uomini e Donne, il seguitissimo dating show di Maria De Filippi, in onda dal lunedì al venerdì alle 14:45 su Canale 5. Dopo una puntata abbastanza movimentata che ha visto protagonista Gemma Galgani, Maria e Maurizio G., oggi pomeriggio il pubblico a cosa assisterà? Gli spoiler forniti da Il Vicolo delle News, dicono che si tornerà a parlare di Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, ma anche di Angela, Alessandra e Giancarlo. Il cavaliere è uscito con entrambe la la seconda sarà molto arrabbiata in studio. Trono over: Alessandra furiosa con Giancarlo Le anticipazioni della puntata odierna di Uomini e Donne, svelano che si parlerà di Giancarlo e Angela.

