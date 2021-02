Tutti i disastri di Arcuri: ecco perché va mandato via (e i Cinquestelle se ne facciano una ragione) (Di martedì 16 febbraio 2021) Lo «caccia», lo «ridimensiona», commissaria il commissario con una «cabina di regia». Ancora non si sa cosa sarà di Domenico Arcuri, ma una cosa è certa: la sua sorte è quanto mai incerta. A pesare non c’è solo il pressing dei partiti, FdI e FI, in testa perché sia sostituito. E non c’è nemmeno solo il fatto che, riconfermato Roberto Speranza alla Salute, è il candidato numero uno per dare quel segnale di «discontinuità» rispetto al governo precedente che finora è mancato da parte di Mario Draghi. A pesare sono soprattutto, prima di tutto, i tanti, troppi fallimenti inanellati in questi mesi dal super commissario e, del resto, alla base delle stesse richieste di chi invoca a gran voce un cambio. La lunga lista di disastri di Arcuri La lista dei disastri combinati da Arcuri è lunga ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 16 febbraio 2021) Lo «caccia», lo «ridimensiona», commissaria il commissario con una «cabina di regia». Ancora non si sa cosa sarà di Domenico, ma una cosa è certa: la sua sorte è quanto mai incerta. A pesare non c’è solo il pressing dei partiti, FdI e FI, in testasia sostituito. E non c’è nemmeno solo il fatto che, riconfermato Roberto Speranza alla Salute, è il candidato numero uno per dare quel segnale di «discontinuità» rispetto al governo precedente che finora è mancato da parte di Mario Draghi. A pesare sono soprattutto, prima di tutto, i tanti, troppi fallimenti inanellati in questi mesi dal super commissario e, del resto, alla base delle stesse richieste di chi invoca a gran voce un cambio. La lunga lista didiLa lista deicombinati daè lunga ...

