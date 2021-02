Terribile incidente, muore bimba di 3 anni. La sorellina di 6 in condizioni disperate (Di martedì 16 febbraio 2021) Sangue sulla strada. Un Terribile incidente stradale sulla provinciale 11 tra Borgo d’Ale e Tronzano è costato la vita a una bimba di 3 anni. Arrivata in ospedale in condizioni disperate, è morta poche ore dopo. Gravissima la sorellina di 6, ricoverata nel reparto di rianimazione dell’ospedale Regina Margherita di Vercelli dove i medici stanno lottando per strapparla alla morte. L’incidente si è verificato intorno alle 10 di ieri ha coinvolto una Fiat Punto, semi distrutta, e una berlina Mercedes, ribaltatasi in un campo dopo essere uscita di strada, sono rimasti coinvolti due adulti trasportati all’ospedale di Vercelli, in codice giallo. Sul luogo dell’incidente nel giro di pochi minuti sono accorsi i Carabinieri di Cigliano, 118 di ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 16 febbraio 2021) Sangue sulla strada. Unstradale sulla provinciale 11 tra Borgo d’Ale e Tronzano è costato la vita a unadi 3. Arrivata in ospedale in, è morta poche ore dopo. Gravissima ladi 6, ricoverata nel reparto di rianimazione dell’ospedale Regina Margherita di Vercelli dove i medici stanno lottando per strapparla alla morte. L’si è verificato intorno alle 10 di ieri ha coinvolto una Fiat Punto, semi distrutta, e una berlina Mercedes, ribaltatasi in un campo dopo essere uscita di strada, sono rimasti coinvolti due adulti trasportati all’ospedale di Vercelli, in codice giallo. Sul luogo dell’nel giro di pochi minuti sono accorsi i Carabinieri di Cigliano, 118 di ...

