Ternana | Lucarelli non parla e lascia sala stampa al ds Leone | “Catania avvelenato e gara tosta”

A poche dalla partita molto complicata con il Catania, in conferenza stampa si è presentato il direttore sportivo della Ternana Luca Leone che ha preso il posto del tecnico Cristiano Lucarelli che ha preferito disertare la sala visto che lo scorso anno sedeva sulla panchina rossazzurra. "Ogni partita nasconde una insidia in questo campionato difficile e ci prepariamo sempre bene per superare ogni ostacolo - ha ammesso Leone-. Adesso comincia un mese decisivo per il campionato visto che ci sarà la sfida con il Bari anche se prima dobbiamo pensare al Catania, un avversario difficile e la partita sarà tosta".

