(Di martedì 16 febbraio 2021) Ipachistani tornano a minacciareYousafzai: se tornerai nella tua Swat ci saranno "spaventose conseguenze", ha scritto su Twitter Ehsanullah Ehsan, ex portavoce del Tehrik e Taliban ...

KinmenQuemoy : #Talebani minacciano Malala, 'non tornare a casa' - davydunz : Questa è civilta? Religione di pace? Cultura? grande clamore su ogni azione di #israele , grande silenzio qui -

Ultime Notizie dalla rete : Talebani minacciano

ANSA Nuova Europa

pachistani tornano a minacciare Malala Yousafzai: se tornerai nella tua Swat ci saranno "spaventose conseguenze", ha scritto su Twitter Ehsanullah Ehsan, ex portavoce del Tehrik e Taliban ...Senza che lì idell'ambientalismo a tutti i costi abbiano nulla da obiettare".ISLAMABAD, 16 FEB - I Talebani pachistani tornano a minacciare Malala Yousafzai: se tornerai nella tua Swat ci saranno "spaventose conseguenze", ha scritto su Twitter Ehsanullah Ehsan, ex portavoce de ..."Se tornerai nella tua Sqat ci saranno spaventose conseguenze". Così i talebani pachistani, nelle parole che ha scritto su Twitter Ehsanullah Ehsan (ex portavoce del Tehrik e Taliban Pakistan), tornan ...