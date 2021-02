Stasera tutto è possibile non va in onda: perché, il motivo, cambio di programmazione (Di martedì 16 febbraio 2021) Stasera tutto è possibile non va in onda: perché, il motivo 16 febbraio perché Stasera, 16 febbraio 2021, su Rai 2 non va in onda la puntata di Stasera tutto è possibile? Lo show condotto da Stefano De Martino lascia spazio – eccezionalmente per questa sera – a una puntata de La Caserma, il docu-reality normalmente in onda al mercoledì e che solo per questa volta anticipa ad oggi, martedì 16 febbraio. A confermare il cambio di programmazione deciso da Rai 2 e quindi il fatto che Stasera non va in onda il consueto appuntamento con Stasera tutto è ... Leggi su tpi (Di martedì 16 febbraio 2021)non va in, il16 febbraio, 16 febbraio 2021, su Rai 2 non va inla puntata di? Lo show condotto da Stefano De Martino lascia spazio – eccezionalmente per questa sera – a una puntata de La Caserma, il docu-reality normalmente inal mercoledì e che solo per questa volta anticipa ad oggi, martedì 16 febbraio. A confermare ildideciso da Rai 2 e quindi il fatto chenon va inil consueto appuntamento conè ...

ZZiliani : È tutto pronto per #JuveInter di stasera. Arbitra #Mariani: 9 precedenti con la Juventus (8 volte vittoriosa), 8 co… - annatrieste : Comunque. Mo' al di là di tutto a fare i regali Insigne è il TOP. Tutti quanti a San Valentino con i fiori e i ciuc… - gldnvhs : @lousxhabjts stasera sarà tutto finito - alisftkookie : non vedo l’ora di vedere il run stasera al caldo nel lettino dopo tutto il giorno fuori casa - Only_the_br4v3 : RT @HARRVSANGEL: ho deciso stacco per tutto il giorno, vediamo se riuscite a farmi arrivare a 1950 e se mi fate uscire dalla flop era a sta… -