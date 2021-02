Star Wars: novità sulla trilogia di Rian Johnson (Di martedì 16 febbraio 2021) Lo scorso Dicembre, durante gli Investor Days di The Walt Disney Company, la Lucasfilm, parlando dei nuovi progetti sul franchise di Star Wars, ha omesso le novità o gli sviluppi sulla misteriosa trilogia di Rian Johnson. Fortunatamente, negli ultimi giorni sono state rilasciate alcune info a riguardo che fanno ben presagire sul lavoro del regista. Rian Johnson e Star Wars Rian Johnson, che ha diretto l’ottavo capitolo della saga, Gli ultimi Jedi, era stato apparentemente incaricato di occuparsi di ben tre film legati alla galassia lontana lontana, stando almeno alle dichiarazioni di Lucasfilm. La mancanza di dettagli e informazioni a riguardo hanno fatto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 16 febbraio 2021) Lo scorso Dicembre, durante gli Investor Days di The Walt Disney Company, la Lucasfilm, parlando dei nuovi progetti sul franchise di, ha omesso leo gli sviluppimisteriosadi. Fortunatamente, negli ultimi giorni sono state rilasciate alcune info a riguardo che fanno ben presagire sul lavoro del regista., che ha diretto l’ottavo capitolo della saga, Gli ultimi Jedi, era stato apparentemente incaricato di occuparsi di ben tre film legati alla galassia lontana lontana, stando almeno alle dichiarazioni di Lucasfilm. La mancanza di dettagli e informazioni a riguardo hanno fatto ...

