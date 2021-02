“Se hai un sogno tu lo devi proteggere” | Citazioni dal Cinema (Di martedì 16 febbraio 2021) La frase di cui vogliamo parlarvi oggi nella nostra rubrica Citazioni dal Cinema è “Se hai un sogno tu lo devi proteggere”, tratta da La ricerca della felicità di Gabriele Muccino La citazione settimanale riguarda un discorso tra padre e figlio che ha fatto la storia del Cinema. È il succo di un concetto che il protagonista vuole trasmettere a suo figlio, nonchè un insegnamento di vita per quest’ultimo. Durante la fase centrale del film La ricerca della felicità, il protagonista Chris Gardner prima abbatte i sogni di suo figlio e, successivamente, si rende conto dell’effetto delle sue parole e interviene per spiegare al ragazzino un pensiero importantissimo: Ehi! Non permettere mai a nessuno di dirti che non sai fare qualcosa. Neanche a me. Ok? Se hai un sogno tu ... Leggi su tuttotek (Di martedì 16 febbraio 2021) La frase di cui vogliamo parlarvi oggi nella nostra rubricadalè “Se hai untu lo”, tratta da La ricerca della felicità di Gabriele Muccino La citazione settimanale riguarda un discorso tra padre e figlio che ha fatto la storia del. È il succo di un concetto che il protagonista vuole trasmettere a suo figlio, nonchè un insegnamento di vita per quest’ultimo. Durante la fase centrale del film La ricerca della felicità, il protagonista Chris Gardner prima abbatte i sogni di suo figlio e, successivamente, si rende conto dell’effetto delle sue parole e interviene per spiegare al ragazzino un pensiero importantissimo: Ehi! Non permettere mai a nessuno di dirti che non sai fare qualcosa. Neanche a me. Ok? Se hai untu ...

