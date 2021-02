Salma Hayek ricorda il trauma della scena di sesso in Desperado: "Ho iniziato a singhiozzare" (Di martedì 16 febbraio 2021) Nonostante il supporto della costar Antonio Banderas, la scena di sesso in Desperado, per Salma Hayek, si è rivelato un vero e proprio trauma. Girare la scena di sesso in Desperado con Antonio Banderas, per Salma Hayek, è stato tutt'altro che divertente. L'attrice ricorda l'esperienza traumatica confessando di essere scoppiata a piangere sul set. Ospite del poscast di Dax Shepard, Armchair Expert, Salma Hayek è tornata con la mente al 1993 rivelando che non le è era stato detto che avrebbe dovuto girare una scena di sesso con la sua costar Antonio Banderas. "Così, quando stavamo per ... Leggi su movieplayer (Di martedì 16 febbraio 2021) Nonostante il supportocostar Antonio Banderas, ladiin, per, si è rivelato un vero e proprio. Girare ladiincon Antonio Banderas, per, è stato tutt'altro che divertente. L'attricel'esperienzatica confessando di essere scoppiata a piangere sul set. Ospite del poscast di Dax Shepard, Armchair Expert,è tornata con la mente al 1993 rivelando che non le è era stato detto che avrebbe dovuto girare unadicon la sua costar Antonio Banderas. "Così, quando stavamo per ...

