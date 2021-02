Reddito di cittadinanza, stanati 30 'furbetti' nel Leccese (Di martedì 16 febbraio 2021) LECCE - Sono ben 30 i furbetti del 'Reddito di cittadinanza' stanati dai carabinieri in provincia di Lecce. I controlli a tappeto svolti nel corso delle ultime settimane dagli uomini del Comando ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 16 febbraio 2021) LECCE - Sono ben 30 idel 'didai carabinieri in provincia di Lecce. I controlli a tappeto svolti nel corso delle ultime settimane dagli uomini del Comando ...

DSantanche : Il reddito di cittadinanza è un insulto agli italiani puntata numero 1057924: furti di identità, nomadi e “stipendi… - repubblica : Mafia, reddito di cittadinanza a 14 boss e familiari di clan: erogati sussidi per 100 mila euro - SkyTG24 : Asti, ‘furbetti’ del reddito di cittadinanza: denunciate 15 persone - metaanto : RT @an_paci: Facebook mi ha rimosso un post per incitazione a odio. Riflettevo sul fatto che i Rom pur non essendo il massimo dell’onestà,… - GScardanelli : RT @OGiannino: I fantastici successi del Reddito di Cittadinanza.Intoccabile secondo i più perché, come tutti i feticci, vive nella metafis… -