Record di suicidi tra i giovani in Giappone | sono 479 nell' ultimo anno

(Di martedì 16 febbraio 2021) L'passato, segnato in modo indelebile dalla pandemia, ha causato danni irreversibili per ogni paese. In, raggiungono livellitra gli adolescenti nel 2020. In base ai ...

Corriere : Giappone: suicidi tra adolescenti aumentano a livelli record - repubblica : Giappone, suicidi tra adolescenti aumentano a livelli record - kimukuma : RT @Corriere: Giappone: suicidi tra adolescenti aumentano a livelli record - tizianacairati : RT @Corriere: Giappone: suicidi tra adolescenti aumentano a livelli record - globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Record suicidi

L'anno passato, segnato in modo indelebile dalla pandemia, ha causato danni irreversibili per ogni paese. In Giappone, raggiungono livellitra gli adolescenti nel 2020. In base ai dati del ministero dell'Istruzione e dello Sport, nell'anno appena trascorso si sono verificati 479, 140 in più rispetto al 2019, e un ...Gli esperti medici, tuttavia, dicono di non avere elementi per affermare che l'aumento deisia correlato alla sospensione dell'attivit scolastica. Da parte sua il ministero dell'Istruzione ...In Giappone, raggiungono livelli record i suicidi tra gli adolescenti nel 2020. In base ai dati del ministero dell’Istruzione e dello Sport, nell’anno appena trascorso si sono ...Raggiungono livelli record i suicidi tra gli adolescenti in Giappone nel 2020, anno segnato dalla pandemia di coronavirus anche se eventuali legami con la pandemia sono da chiarire. In base ai dati de ...