Rapporto PEFC | aumentano foreste gestite in modo sostenibile in Italia

(Di martedì 16 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Continuano a crescere ini boschi e lein maniera: nonostante le difficoltà derivate dall’emergenza sanitaria, il 2020 si è chiuso infatti positivamente con una superficie certificata di 889.032,60 ettari (+8.000 ettari rispetto al 2019). In particolare, si tratta di 882.000,82 ettari dicertificate e di 7.031,78 ettari di pioppeti certificati. Sono i dati che emergono in sintesi dalAnnuale del(Programme for Endorsement of Forest Certification schemes), l’ente promotore della certificazione della buona gestione del patrimonio forestale che quest’anno festeggia 20 anni di attività nel nostro Paese.La superficie forestale certificata più estesa si conferma quella ...

A dirlo il rapporto annuale sulla certificazione di PEFC Italia (Programme for Endorsement of Forest Certification schemes), l'ente promotore della certificazione della buona gestione del patrimonio forestale. Secondo un rapporto di Focus Bio Bank, in Europa il mercato attuale vale 40,7 miliardi di euro e l'Italia realizzando una linea di zuppe pronte confezionate in pack di carta dotata di certificazione PEFC.