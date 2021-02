Quel tweet "ignobile" di Saviano. La Meloni: "Un guru? Pietoso" (Di martedì 16 febbraio 2021) Ignazio Riccio Duri anche i commenti di Guido Crosetto e Giuliano Ferrara, ma sono soprattutto le stesse donne a stigmatizzare le parole dello scrittore, che aveva definito gli uomini carnefici L’ultima uscita infelice sui social network dello scrittore Roberto Saviano è datata domenica 14 febbraio. Non una data qualunque il giorno di San Valentino, la tipica festa degli innamorati, emblema dell’unione passionale e dell’amore. Eppure Saviano, con un suo tweet, è riuscito a far indignare numerose persone, in particolare Quelle stesse donne che, probabilmente, lo scrittore voleva compiacere. Ma andiamo per ordine, cosa ha scritto Saviano nel suo breve messaggio che ha irritato il popolo del web? Approfittando della ricorrenza ha twittato: “Le donne hanno pagato un prezzo altissimo ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 16 febbraio 2021) Ignazio Riccio Duri anche i commenti di Guido Crosetto e Giuliano Ferrara, ma sono soprattutto le stesse donne a stigmatizzare le parole dello scrittore, che aveva definito gli uomini carnefici L’ultima uscita infelice sui social network dello scrittore Robertoè datata domenica 14 febbraio. Non una data qualunque il giorno di San Valentino, la tipica festa degli innamorati, emblema dell’unione passionale e dell’amore. Eppure, con un suo, è riuscito a far indignare numerose persone, in particolarele stesse donne che, probabilmente, lo scrittore voleva compiacere. Ma andiamo per ordine, cosa ha scrittonel suo breve messaggio che ha irritato il popolo del web? Approfittando della ricorrenza ha twittato: “Le donne hanno pagato un prezzo altissimo ...

