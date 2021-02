Pirlo “Vincere Champions un sogno e un obiettivo”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 16 febbraio 2021) TORINO (ITALPRESS) – “Tutti hanno ildi potere arrivare fino in fondo, siamo a metà stagione, ma siamo ancora in corsa per tutti gli obiettivi. Anche laè un, oltre che unperchè è una competizione importante e tutti sognano di vincerla”. Così il tecnico della Juventus, Andrea, alla vigilia del match di domani in casa del Porto, valido per l’andata degli ottavi di finale diLeague. L’importante è sapere di avere una squadra che può arrivare fino in fondo, questa è la cosa che conta di più per me”, ha aggiuntoche ha grande stima della formazione portoghese, allenata da Sergio Conceiçao. “Ci aspetta una partita molto complicata, loro difendono molto bene e nel girone dihanno avuto la ...