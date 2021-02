Pirlo: «McKennie non è al 100% ma sarà della partita. Su Dybala…» (Di martedì 16 febbraio 2021) Pirlo ha analizzato la sfida di domani contro il Porto e ha parlato della condizione di alcuni giocatori non al meglio Pirlo, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato di Porto Juve in programma domani sera. «E’ una partita importante, primo round da affrontare con calma e lucidità.Il Porto è squadra tosta, prende pochi gol, ha atteggiamenti simili all’Atletico Madrid. McKennie sta abbastanza bene, viene da un problemino che si porta da qualche tempo, ma con la sua forza stringe i denti e dà il massimo. Non è al 100% ma sarà della partita. Dybala? E’ importante per noi e per lui far parte della squadra, si è allenato con il gruppo negli ultimi due giorni, ha un po’ di dolore ma piano piano può riassaporare il gusto di ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 16 febbraio 2021)ha analizzato la sfida di domani contro il Porto e ha parlatocondizione di alcuni giocatori non al meglio, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato di Porto Juve in programma domani sera. «E’ unaimportante, primo round da affrontare con calma e lucidità.Il Porto è squadra tosta, prende pochi gol, ha atteggiamenti simili all’Atletico Madrid.sta abbastanza bene, viene da un problemino che si porta da qualche tempo, ma con la sua forza stringe i denti e dà il massimo. Non è alma. Dybala? E’ importante per noi e per lui far partesquadra, si è allenato con il gruppo negli ultimi due giorni, ha un po’ di dolore ma piano piano può riassaporare il gusto di ...

