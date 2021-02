Panucci: “Con Capello in panchina, Ibrahimovic non sarebbe mai andato a Sanremo” (Di martedì 16 febbraio 2021) Christian Panucci, ospite di GazzaTalk, ha espresso il suo parere sulla partecipazione di Ibrahimovic a Sanremo. Sono d’accordo con Capello quando dice che sarebbe stato meglio evitare di partecipare a tutte le serate di Sanremo in un momento così delicato. È vero che ci sono contratti e accordi, ma sono convinto che con Capello in panchina Ibrahimovic non sarebbe mai andato al Festival. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 16 febbraio 2021) Christian, ospite di GazzaTalk, ha espresso il suo parere sulla partecipazione di. Sono d’accordo conquando dice chestato meglio evitare di partecipare a tutte le serate diin un momento così delicato. È vero che ci sono contratti e accordi, ma sono convinto che coninnonmaial Festival. L'articolo ilNapolista.

MCalcioNews : #Milan, #Panucci: '#Ibrahimovic a #Sanremo? Con #Capello non sarebbe mai andato. #Theo determinante'… - napolista : Panucci: 'Con Capello in panchina, Ibrahimovic non sarebbe mai andato a Sanremo' L'ex difensore del Milan a GazzaTa… - MilanWorldForum : Panucci sul Milan, sul derby e su Ibra a Sanremo -) - MilanWorldForum : Panucci sul Milan, sul derby e su Ibra a Sanremo -) - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Panucci: 'Ibra a Sanremo? Con Capello non sarebbe mai andato. Hakimi e Theo erano da Real' -