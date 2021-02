OVERCOOKED! ALL YOU CAN EAT in arrivo su PC e Console (Di martedì 16 febbraio 2021) Team17 e Ghost Town Games hanno oggi annunciato che OVERCOOKED! All You Can Eat arriverà su Nintendo Switch, PlayStation 4, Steam e Xbox One il 23 marzo. Lanciato inizialmente su Xbox Series XS e PlayStation©5 nel 2020, OVERCOOKED! All You Can Eat include tutti i 200 livelli di entrambi i giochi, inclusi tutti i DLC, sette nuovi livelli e una nuovissima assist mode, completamente migliorata fino a 4K e funzionante a 60 fps (30 fotogrammi al secondo su Nintendo Switch). Il multiplayer multipiattaforma sarà anche reso disponibile per gli chef che giocano su tutte le piattaforme in un aggiornamento post-lancio gratuito. I giocatori non solo otterranno tre nuovi ed esclusivi chef, ma potranno anche scegliere dall’intero catalogo composto da oltre 80 chef, ognuno con almeno una nuova variante di skin alternativa. Solo per un periodo limitato, lo Chef ... Leggi su gamerbrain (Di martedì 16 febbraio 2021) Team17 e Ghost Town Games hanno oggi annunciato cheAll You Can Eat arriverà su Nintendo Switch, PlayStation 4, Steam e Xbox One il 23 marzo. Lanciato inizialmente su Xbox Series XS e PlayStation©5 nel 2020,All You Can Eat include tutti i 200 livelli di entrambi i giochi, inclusi tutti i DLC, sette nuovi livelli e una nuovissima assist mode, completamente migliorata fino a 4K e funzionante a 60 fps (30 fotogrammi al secondo su Nintendo Switch). Il multiplayer multipiattaforma sarà anche reso disponibile per gli chef che giocano su tutte le piattaforme in un aggiornamento post-lancio gratuito. I giocatori non solo otterranno tre nuovi ed esclusivi chef, ma potranno anche scegliere dall’intero catalogo composto da oltre 80 chef, ognuno con almeno una nuova variante di skin alternativa. Solo per un periodo limitato, lo Chef ...

