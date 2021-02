Neymar salta Barça-PSG: “Tra le top 3 partite che vorrei giocare” (Di martedì 16 febbraio 2021) Neymar jr. dovrà saltare il suo ritorno a Barcellona causa infortunio. L’asso brasiliano sarà assente per l’andata degli ottavi di finale di Champions. “Nella Top 3 delle partite che più vorrei giocare”. Pochi caratteri e l’emoticon con una faccia triste con una lacrima. Questo è il rammarico del numero 10 del Paris Saint-Germain, che negli anni passati ha già saltato confronti decisivi come gli ottavi di finale contro il Manchester City nel 2019 e l’anno prima il ritorno, sempre degli ottavi, contro il Real Madrid. Quest’anno gli tocca dare forfait alla sfida del Camp Nou. La speranza è che possa recuperare per il ritorno. Top 3 dos jogos que eu mais queria jogar — Neymar Jr (@Neymarjr) February 16, 2021 Foto: Twitter PSG L'articolo proviene da ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 16 febbraio 2021)jr. dovràre il suo ritorno a Barcellona causa infortunio. L’asso brasiliano sarà assente per l’andata degli ottavi di finale di Champions. “Nella Top 3 delleche più”. Pochi caratteri e l’emoticon con una faccia triste con una lacrima. Questo è il rammarico del numero 10 del Paris Saint-Germain, che negli anni passati ha giàto confronti decisivi come gli ottavi di finale contro il Manchester City nel 2019 e l’anno prima il ritorno, sempre degli ottavi, contro il Real Madrid. Quest’anno gli tocca dare forfait alla sfida del Camp Nou. La speranza è che possa recuperare per il ritorno. Top 3 dos jogos que eu mais queria jogar —Jr (@jr) February 16, 2021 Foto: Twitter PSG L'articolo proviene da ...

